شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" ردا على دعوات غامضة لإلغاء الامتحانات: القرار للدولة وسنعلنه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قلق أولياء الأمور من نزول أبنائهم إلى المدارس بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير الجارى، مشروع ولكن لا داعى للقلق أو التوتر لأن الوزارة حريصة على صحة الطلاب ولن تكون الامتحانات على حساب صحة الطلاب إطلاقا ولكن الأمور تسير بشكل طبيعى فيما يتعلق بكورونا.



وأضافت المصادر أن الهاشتاج الذى أطلقه أولياء الأمور لإلغاء الامتحانات وتأجيلها إلى الفصل الدراسى الثانى الوزارة على علم به وتتابعه ولكن قرار تأجيل الامتحانات أو الفصل الدراسى الثانى قرار دولة والوزارة تتخذ أى ما تراه مناسبا لطلابها بالتنسيق مع الجهات المعن

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق وآليات تقييم طلاب النقل عن الفصل الدراسى الأول، موضحة أن طلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل، أما الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم وإنما يتم التقييم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا مفصلا عن مستوى أبنه.



وقالت مصادر مسئولة، إن طلاب النقل من الرابع حتى الثالث الإعدادى سوف تقيمهم الوزارة من خلال الامتحان التحريرى، بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير الجارى.