شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: القاهرة الإسلامية كنز كبير تسعى الدولة لتطويره فى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن القاهرة الإسلامية كنز كبير تسعى الدولة إلى تطويره والاستفادة منه ضمن خطة تطوير العاصمة.

وأضاف مدبولى، خلال تفقده منطقة مجرى سور العيون، أن الحكومة تضع نصب أعينها الحفاظ على هذه المنطقة واستعادة الشكل الحضارى الذى كانت تتميز به، فى إطار التطوير الشامل للعاصمة، وهذه المنطقة جزء أصيل منها وسوف تعود إلى مكانتها السابقة.