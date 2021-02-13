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رئيس الوزراء: القاهرة الإسلامية كنز كبير تسعى الدولة لتطويره فى العاصمة

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن القاهرة الإسلامية كنز كبير تسعى الدولة إلى تطويره والاستفادة منه ضمن خطة تطوير العاصمة.

وأضاف مدبولى، خلال تفقده منطقة مجرى سور العيون، أن الحكومة تضع نصب أعينها الحفاظ على هذه المنطقة واستعادة الشكل الحضارى الذى كانت تتميز به، فى إطار التطوير الشامل للعاصمة، وهذه المنطقة جزء أصيل منها وسوف تعود إلى مكانتها السابقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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