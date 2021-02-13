شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة تهدف لعودة الرونق التاريخى والحضارى للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية لترميم المناطق الأثرية، مشددا على أن هذا المشروع يهدف للحفاظ على النسيج العمرانى لهذه المنطقة، والمبانى القديمة التي لم يتم تسجليها كاثار ولكنها تمثل تراثا حضاريا.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك مبانى دخيلة ظهرت أو مبانى مهدومة بالكامل.. وهناك مناطق لها صور تاريخية لأكثر من 150 عاما.. من خلال الرجوع إلى أصل المنطقة والعودة إلى هذا الأصل.. نسعى لتطوير المنطقة بأسلوب جديد".

وأكد رئيس الوزراء ، إن هذه المنطقة التاريخية شهدت العديد من المباني العشوائية، والحكومة تتحرك لعودة الرونق التاريخى والحضارى للقاهرة وكل هدفنا تنفيذ البنية الأساسية، والحفاظ على النسيج الحضارى، وإدخال أنشطة للاستفادة من هذه المناطق التاريخية.