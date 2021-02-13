شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تطوير سور مجرى العيون جزء من استعادة مكانة القاهرة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يأتى ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية، مشيرا إلى أنه مشروع حضارى يراعى الطابع العمارة الإسلامية ونحترم الآثار ونتعامل مع المنقطة جزء من تطوير المركز التاريخى والإسلامى للقاهرة.

وأضاف مدبولى خلال كلمته: "الحكومة كانت حريصة في هذا المشروع الخاص بتطوير القاهرة الإسلامية على التواصل مع كل الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للآثار، والجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وكذلك تم التواصل مع منظمة اليونسكو العالمية وتم الاتفاق مع المنظمة على الدعم الفني في هذا المشروع".