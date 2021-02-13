شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 1000 عمامة أزهرية على الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الثامنة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزى الأزهري، وعدده 1000 عمامة أزهرية، ليصل إجمالى ما تم توزيعه إلى 14401 عمامة حتى تاريخه، بدءًا من الأحد 21 فبراير وحتى الخميس 28 فبراير الجارى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى كاملًا للأئمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالاستمرار فى تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم فى التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً فى مجالات علم النفس وعلم الاجتماع، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة عددًا من أنشطة وزارتى الأوقاف والزراعة والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى فيما يتعلق بالأراضى والأطيان الزراعية.

كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف، بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات فى مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف.