شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان رياضي وسباق للجري في مصيف بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة مصيف بلطيم، اليوم السبت، إقامة مهرجان رياضى وسباق للجرى لمسافة ٥ كم بداية من الملعب الثلاثى المفتوح بشاطئ الزهراء وحتى معسكر الشباب والرياضة بشاطئ الفنار، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة المصرية.

وتم توزيع الجوائز على الفائزين ٢٠ الأوائل جوائز عينية ومادية.

أقيم السباق تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيح، وبالتنسيق مع مدينة مصيف بلطيم برئاسة العميد هانى محمد عبدالقوى، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

مهرجان للجري

مهرجان للجري

مهرجان للجري

مهرجان للجري

مهرجان للجري