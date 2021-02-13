شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية في قرى شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية، إن أعمال القافلة البيطرية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع لعام 2021 مستمرة في قرى شبين القناطر، بالتنسيق مع محافظة القليوبية والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين والتسجيل والترقيم والإرشاد.

وأكدت «العسيلى» أن الحملة تضم عددا كبيرا من الأطباء حيث تم تكثيف الدعاية الإرشادية عن أهمية التحصين والتسجيل والترقيم، وتم عمل توعين للمربين في المساجد ونشر الوعي بين الفلاحين من أجل نجاح القافلة، والقيام بالخدمة البيطرية على أكمل وجه والمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها والقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.