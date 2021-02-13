شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعية بـ«أورام أسوان» والوحدات الصحية بشأن التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة أسوان، حملاتها عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية، للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

وتم عقد اللقاءات وحملات التوعية الميدانية بالمواطنين، لتعريفهم بمنظومة التامين الصحي الشامل، وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة، وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، حيث تم عقد ندوة توعوية عن المنظومة للعاملين بمعهد أورام أسوان، كما تم المرور، وعمل لقاءات توعية في عدد من الوحدات الصحية والمنشأت العامة، شملت مركزي كوم أمبو وإدفو.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، في محافظة أسوان، التي تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى، لتطبيق المنظومة الجديدة.