شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الزينية» يتابع العمل بمحطة الرفع الخاصة بالمدامود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، السبت، أعمال محطة الرفع الخاصة بالمدامود العجوز.

وأوضح الهوارى أنه جاري العمل فى خطوط الطرد والتوصيلات المنزلية داخل نطاق المنطقة الخاصة بجوار معبد المدامود والنجوع المجاورة للمعبد.

يأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المركز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات القومية.

محطة رفع المدامود

محطة رفع المدامود