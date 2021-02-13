شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية النواب» تثمن إيفاد «الأوقاف» للقوافل الدينية بدول القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، التحية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لحرصه على إيفاد قافلة أئمة وواعظات الأوقاف إلى دولة السودان، وذلك للانضمام إلى أشقائهم وشقيقاتهم من أئمة وواعظات السودان الشقيقة ليجوبوا معا العديد من الأقاليم السودانية للتوعية بعظمة وسماحة ديننا الحنيف وإيمانه بالتنوع والتعددية وحرصه على مصالح البلاد والعباد، وتأكيدًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان .

وقال «الجبلي»: هذا التوجه من وزير الأوقاف دليل قاطع على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالتعاون مع جميع دول القارة السمراء بصفة عامة ودولة السودان بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة من الدول الأفريقية بالعلماء المصريين والأئمة والوعاظ والواعظات.

وطالب الجبلي وزير الأوقاف بالتوسع في مثل هذه القوافل الدينية لتجوب جميع الدول الأفريقية لدعم التعاون المصري الأفريقي في مجال الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر، والإيمان بالتعددية والتنوع وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني، وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها، ومواجهة الأفكار الارهابية والتكفيرية.

خلال زيارة الساحة الختمية بالخرطوم.. وزير الشئون الدينية السوداني يشيد بقافلة الأوقاف المصرية - صورة أرشيفية

خلال زيارة الساحة الختمية بالخرطوم.. وزير الشئون الدينية السوداني يشيد بقافلة الأوقاف المصرية - صورة أرشيفية

ندوة لواعظات الأوقاف بالمسجد الكبيربالخرطوم - صورة أرشيفية

ندوة لواعظات الأوقاف بالمسجد الكبيربالخرطوم - صورة أرشيفية