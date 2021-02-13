شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل وفد «النيل للاستثمار العقاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفد شركة النيل للاستثمار العقارى لبحث أوجه التعاون في العديد من المجالات التى تسعى الدولة المصرية للمضى قدمًا فيها.

وتناول الاجتماع التعاون مع جهاز تنمية الصعيد في مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في مركزى أرمنت وأسنا، باعتبارهما المركزين اللذين سيتم تطوير قراهما خلال المرحلة الأولى للمبادرة للعام الحالى 2020- 2021، حيث يشمل المشروع 34 قرية سيتم تطويرها بمشروعات متنوعة، من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعى ودعم قطاع الكهرباء والصحة والتعليم والطب البيطرى وإعادة تأهيل الطرق.