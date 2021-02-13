شكرا لقرائتكم خبر عن نيران صديقة.. تفاصيل مقتل 21 داعشيًا بسبب «زمارة» سيارة زميلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان إعلان العراق عن مقتل 21 داعشيًا على يد زميلهم أحد أهم الأخبار اليوم فى مصر والعالم العربي، بعد أن أعد الإرهابي العدة لتفجير سيارته فى إحدي كمائن الشرطة العراقية فى كردستان العراق انتقامًا لمقتل قائده خلال الأيام الماضية، وتجمع حوله زملائه لوداعه وأراد تحيتهم باستخدام «كلاكس السيارة» والذى كان هو المفجر للعبوة الناسفة للسيارة، فكانت التحية بمثابة تفجير نفسه وتفجيرهم بدلاً من ان يفجر كمين الشرطة.

أعلنت قوات الجيش العراقي مقتل 21 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فى انفجار سيارة مفخخة كان يقودها زميلهم، وأوضح اللواء الركن جبار الدراجي، قائد عمليات الجيش العراقي فى سمراء فى بيان صادر عن قيادة عمليات سمراء، بأن ارهابيًا كان يقوم سيارة مفخخة بغرض تفجيرها فى إحدي نقاط التفتيش التابعة للشرطة العراقية فى جنوبي محافظة صلاح الدين، إلا أن الإرهابي أثناء قيامه بوداع زملائه، قبل أن يقوم بالعملية الانتحارية قام بالضغط على «زمارة» السيارة بالقرب من زملائه الذين كانوا يودعونه.

وقال المرصد السوري، بمقتل 18 داعشيًا نتيجة 130 غارة جوية نفذتها طائرات حربية روسية على البادية السورية اليوم وأمس على مناطق ريف حماة الشرقى ومثلث حلب حماة الرقة فى سوريا .

وكانت الخلايا النائمة من تنظيم داعش بدأت في عمليات ارهابية مؤخرًا وخلَّفت العديد من الضحايا المدنيين وأجهزة الأمن العراقية.

وأعلنت العراق عن مقتل أبو ياسر العيساوي، والذى يطلق عليه داعش «والي داعش فى العراق» وكذلك المسؤول العسكري فى التنيظم فى إطار ما أطلقت عليه العراق عملية تأثر الشهداء.

وقال الكولونيل وين ماروتو، المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي مقتل زعيم التنظيم في العراق، أبو ياسر العيساوي خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 ينايروأكد أن مقتله يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق.

وأكد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي ، القضاء على «من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية».