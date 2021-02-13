شكرا لقرائتكم خبر عن «بيج رامي» يعلق على فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم: على الشباب إلغاء كلمة «مستحيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رامي السبيعي «بيج رامي»، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، عن فخره حققه النادي الأهلي لمصر وللكرة المصرية، وحصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح النسخة الأولى من بطولة «ورك ستريت أوت» بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية البحرية، وعدد من الابطال المصريين المشاركين ببطولة العالم طوكيو 2021.

وقال «بيج رامي»: «أنا أهلاوي وأهنئ النادي الأهلي على حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية»، مشيرا إلى سعادته بافتتاح بطولة الإسكندرية للياقة البدنية ورياضة الشارع، ولفت إلى دعم الشباب المصري في الفترة المقبلة بجميع المحافظات، وتابع: "حدث اليوم يعد إنجازا ينضم إليه مواهب شبابية هامة الفترة المقبلة".

وطالب «بيج رامي» الشباب بإلغاء كلمة مستحيل من قاموسهم، وأن يبحث كل منهم عن موهبته، والحلم بواقعية والعمل على تطويرها وتنميتها ليل نهار، وتحدي العقبات والتحديات للوصول إلى تحقيق أهدافهم بشكل مشرف.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تهتم المناحي، ولكن لديها تركيز قوي على ممارسة الرياضة للشباب، ودعمهم ليكونوا نموذجا مشرفا لتمثيل مصر داخليا وعلى مستوى البطولات الدولية.

بيج رامى: انا أهلاوى وسعيد بما حققه المارد الاحمر لمصر .. وعلى الشباب إلغاء كلمة مستحيل

بيج رامى: انا أهلاوى وسعيد بما حققه المارد الاحمر لمصر .. وعلى الشباب إلغاء كلمة مستحيل

بيج رامى: انا أهلاوى وسعيد بما حققه المارد الاحمر لمصر .. وعلى الشباب إلغاء كلمة مستحيل

بيج رامى: انا أهلاوى وسعيد بما حققه المارد الاحمر لمصر .. وعلى الشباب إلغاء كلمة مستحيل

بيج رامى: انا أهلاوى وسعيد بما حققه المارد الاحمر لمصر .. وعلى الشباب إلغاء كلمة مستحيل

بيج رامى: انا أهلاوى وسعيد بما حققه المارد الاحمر لمصر .. وعلى الشباب إلغاء كلمة مستحيل

بيج رامى: انا أهلاوى وسعيد بما حققه المارد الاحمر لمصر .. وعلى الشباب إلغاء كلمة مستحيل