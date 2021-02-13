شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن الانتهاء من جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول (شاهد جدولك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت جامعة بنها، من وضع جميع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة الفرق بالكليات المختلفة.

وطالبت عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، السبت، الطلاب بالاطلاع على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 من خلال الرابط التالي:

https://bu.edu.eg/e-services/Undergraduate_ExamTables.php

كان الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، أعلن الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي سوف تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وصيانة بوابات التعقيم الذاتي، مشيرا إلى إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها منذ أسابيع وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال حوالي 100 الف طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 16 كلية بالجامعة.



أضاف الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم بالمدن ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.



أوضح «سوسة» أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط، بدلاً من 4 طلاب، حرصاً على وجود تباعد بين الطلاب مؤكدا انه فور وصول الطلاب يتم دخولهم من خلال بوابة التعقيم حيث يتم تعقيم حقائبهم وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة للطلاب بواسطة الفريق الطبي مع التنبيه والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في غرف إقامة الطلاب واماكن تواجدهم.