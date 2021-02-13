شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 619 شاباً وفتاة بالقطاع الخاص في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشغيل 619 شاباً وفتاة من جميع المؤهلات منهم 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال يناير الماضي، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتم أرسال شهادات القيد «كعب العمل» لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.

وأكد المحافظ أنه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

استعرض المحافظ جهود مديرية القوى العاملة خلال يناير الماضي حيث تم تنفيذ 8 دورات تدريبية متنوعة لـ110 متدربين وذلك ضمن خطة المديرية لتدريب الشباب على المهن المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة داخل نطاق المحافظة.

أوضح وليد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة، أن الدورات التدريبية تنوعت مجالاتها ما بين (مساحةـ تبريد وتكييف ـ تفصيل وخياطة) منها 3 دورات بمركز التدريب المهني و3 بملوى وسمالوط ودورتان بالوحدة المتنقلة بكفر مغربي، مشيرا إلى أن الدورات يقدمها مدربون متخصصون، تفعيلا ً لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب وإعلام راغبي العمل بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل.

أضاف أنه في مجال قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة تم قياس مستوى مهارة 884 مواطنا على المهن المختلفة ومنحهم تراخيص المزاولة، وفى مجال التشغيل تم تسليم 25 عقد عمل بالخارج.

ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوي العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:

http://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html