شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة تتبنى استراتيجية للحفاظ على النسيج العمراني لإحياء القاهرة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإعلان عن مشروع تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية أثار جدلا واسعا باعتبار أنها منطقة تراث مصري وعالمي، وتابع: «كنا حريصين كل الحرص على التواصل الكامل مع لمجلس الأعلى للأثار، وتم التنسق مع الجهات المعنية، وعُقد اجتماع مع أعضاء هيئة اليونسكو لعرض الأفكار التي سيتم تنفيذها».

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي على هامش تطوير سور مجرى العيون السبت: «الدولة تتبنى استراتيجية للحفاظ على النسيج العمراني لإحياء القاهرة التاريخية، وسيتم ترميم الآثار وإعادتها لما كانت عليه، حيث تأثرت هذه المنطقة تأثرا شديدا جدًا خلال الـ10 سنوات الماضية وانتشرت العشوائيات بها، كما تم نقل السكان المتأثرين بزلزال عام 1992 إلى هذه المنطقة، ما جعل هناك العديد من الأنشطة الملوثة للبيئة»، لافتًا إلى أن بعض المنازل التي يسكنها المواطنون بهذه المنطقة تدخل في حيز المناطق الأثرية.

وأوضح: «مبدأنا الأساسي هو الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة التي تمثل مبانيها جزءا من التراث الحضاري للدولة»، مضيفًا: «ليس من الطبيعي ترك المباني المتهدمة في القاهرة الإسلامية والتاريخية، وسيكون هناك حجم هائل من الإنفاق على هذه المنطقة حتى نعيد رونقه لما كان عليه».