شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: حصر المحلات بالمولات التجارية.. ومواجهة الزحف العشوائي للبناء المخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السبت، جولة ميدانية بحى الصداقة الجديد، شملت الشوارع الرئيسية، والمول التجارى، وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بعمل حصر شامل ومراجعة التعاقدات لجميع المحلات التجارية، داخل المولات 1،2 لطرحها للاستثمار وإعادة استغلال المغلق وغير المستغل منها، مع سحبها في حالة عدم التزام المتعاقدين بدفع الرسوم المقررة عليهم.

وشدد محافظ أسوان، على مراجهة الوحدة المحلية لموقف حالات البناء العشوائى في امتداد حى الصداقة والتنسيق، مع الجهات المسئولة عن ادخال المرافق، للحد من ظاهرة الزحف العشوائى والمخالف، مكلفاً بدراسة إنشاء حديقة طفل لإتاحة الفرصة لمزاولة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المختلفة.