شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأوليمبى يخطف الأضواء.. بيج رامي: فخور بتهنئة السيسي وبحب إسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بطل كمال الأجسام العالمي بيچ رامي إنه فخور بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد فوزه بلقب مستر اولمبياد.

جاء ذلك خلال تصريحات له، اليوم السبت، على هامش فعاليات ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء حوار مع شباب الاسكندرية ومطروح والبحيرة والنماذج والكيانات الشبابية»، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026 والتي تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأثنى البطل الأوليمبى على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة والرياضيين.

وأضاف بيج رامي: «فخور بوجودي في الإسكندرية للاحتفال بالبطولة»، وأحى الشباب الذين يبذلون جهدا عظيم في الإرتقاء بالمستقبل الرياضي المصري.

وأكد«رامى» حبه الشديد للاسكندرية عروس البحر المتوسط.

واستطاع «بيج رامى» خطف الاضواء خلال الاحتفال وحرص عدد كبير من الشباب المشاركين على إلتقاط الصور التذكارية معه.

يشار إلى أن البطولة، تأتى كافتتاح للمحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية المقرر تنظيمها في مدينة الغردقة، بمشاركة 2000 شاب وفتاة، اليوم السبت، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

بعد أن خطف الاضواء.. بيج رامى : فخور بتهنئة السيسى وبحب اسكندرية - صور

بعد أن خطف الاضواء.. بيج رامى : فخور بتهنئة السيسى وبحب اسكندرية - صور