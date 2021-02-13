شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: بديل لعيادة «حي عبدالعزيز» بالزقازيق لحين الانتهاء من ترميمها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتوفير مكان بديل لتقديم خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بعيادة الحي، بكفر عبدالعزيز، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، في موعد أقصاه غداً الأحد.

جاء خلال زيارة مسعود، لعيادة كفر عبدالعزيز، يرافقه مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط، والرعاية الأساسية، والإدارة الهندسية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، وذلك ضمن خطة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتفقد وكيل الوزارة العيادة وأماكن تقديم الخدمة على الطبيعة، ووجه بعمل دراسة شاملة وعاجلة، لترميم عيادة الحي، نظراً لتهالك بعض الأسقف بالغرف الموجودة بالعيادة.

في سياق متصل، واستكمالا للمتابعات الميدانية، قام وكيل الوزارة، واللجنة المرافقه له، بزيارة عيادة الحي، بكفر الإشارة، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، تفقد خلالها الخدمات الطبية الأولية المقدمة للمواطنين، كما تفقد عيادة طب الأسنان، والمعمل، وخدمات تنظيم الأسرة، موجها اللجنة بعمل دراسة شاملة لتطوير العيادة، وسرعة الانتهاء من الأعمال، دون أي تأثير على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالعيادة.