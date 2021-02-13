شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يرافقهما الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بزيارة لقرية صفط تراب وذلك للوقوف على أعمال التطوير بالقرية والتى تم الإعلان عن تطويرها اتساقا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية، وأيضا اتساقا مع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» وكذلك مبادرة حياة كريمة، وبالتعاون مع محافظة الغربية، حيث تم اختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

وتضمنت الزيارة المرور على ترعة القرشية لتفقد أعمال التطوير بها وزراعة كل من وزيرتى البيئة والهجرة والمحافظ لعدد 3 أشجار بمدخل القرية، إيذانا بإطلاق حملة اتحضر للأخضر بقرية صفط تراب، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملة تهدف إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح مجال للمشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام ويساهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

وأضافت «فؤاد» أنه فيما يتعلق بمراقبة وتحسين أوضاع المنشآت الصناعية بقرية صفط تراب، فقد تم التفتيش على كافة المنشآت الصناعية بنطاق القرية، وتبين من المراجعة احتياج تلك المنشآت لمحطات معالجة للصرف الصناعى، وجارٍ البحث عن آليات التمويل لتلك المنشآت لتطوير أوضاعها وتحقيق توافقها مع الاشتراطات البيئية من خلال مشروع الحد من التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام الوزارة بالعمل على نشر مفهوم الطاقة الحيوية بالقرية تمهيدا لتنفيذها بالقرية، حيث تم التعاون مع جمعية صفط تراب للتعريف بتكنولوجيا الطاقة الحيوية واستخدامها في استخراج الطاقة والسماد من خلال تدوير مخلفات الحيوانات وذلك بواسطة الشركات التي أنشأتها وزارة البيئة ودربت كوادرها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ أول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية خلال شهر فبراير الجارى وتدريب المهندسين والعمال بالقرية على تنفيذ الوحدة تمهيدا لنشر تلك الوحدات والتى توفر طاقة نظيفة للطهى وسماد عالى الجودة.

وتابعت ياسمين فؤاد أنه تم إعداد خطة تفصيلية ببرنامج زمنى لدورات تدريبية وبرامج توعية وحملات نظافة وتجميل ومسابقات لكافة شرائح القرية من شباب وأطفال ومزارعين، والتنسيق مع كافة الجهات من القطاعين الخاص والأهلى والتى ترتبط بمجالات التحول لقرية متوافقة بيئيا.

وقد شهدت الفتره الماضية قيام وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج تدريبى لمجموعة من شباب القرية تم خلاله التدريب على مهارات التنمية والزراعة المستدامة، ومهارات الاتصال العرض والتقديم، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تنفيذ حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر وجها لوجه مع أهالى القرية وتمكينهم من مهارات التأثير السريع من خلال إدارة حوار تبادلي يدفع المستهدفين إلى إعادة التفكير في أهمية الحفاظ على البيئة، كما تم تدريب الشباب على صياغة عدد من الرسائل البيئية ليقوموا بدور التوعية لأهالى القرية. وتدريبهم على المشروعات البيئية متناهية الصغر للمساعدة في عملية التنمية وإيجاد فرص عمل لهم. كما تم تنفيذ رحله بيئية لهؤلاء الشباب لمحمية وادى الريان ووادى الحيتان وذلك في إطار حرص الوزارة على التعريف بثروات مصر الطبيعية، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لقرية تونس النموذجية بالفيوم وذلك لتبادل الخبرات.

وأشارت «فؤاد» إلى قيام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بدعم منظومة المخلفات بمحافظة الغربية بعدد 39 معدة شاملة سيارات قلاب ولوادر بمبلغ 48.6 مليون جنيه بعقود شاملة الصيانه وقطع الغيار لمدة 4 سنوات، حيث تعد إحدى المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج، مضيفة أنه جارٍ العمل على إنشاء محطة وسيطة ببسيون خلال النصف الثانى من العام الحالى، والعمل على إنشاء عدد 2 خلية بالمدفن الصحى بالسادات وإعادة تأهيل الخلايا القديمة.

كما شارك البرنامج في حملة تطوير صفط تراب من خلال التعاون مع المحافظة والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والمتعهدين ومتابعة كافة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها إلى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة، وتم القيام بحملة نظافة بمدخل القرية على جانبي ترعة القرشية، ورفع ما يقرب من 299 طن من المخلفات ونواتج التطهير.

كما قام البرنامج بتنفيذ 18 حملة توعوية للأهالى في المربعين الإرشاديين بالسنطة والمحلة وفى عدد من المراكز والقرى الأخرى بالمحافظة تضمنت عقد ندوات توعية وورش عمل بالتعاون مع الجهات المعنية استهدفت توعية شباب القرية والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية وطلاب الجامعات بمنظومة إدارة المخلفات وإعادة التدوير وكيفية الفصل من المنبع ودور البرنامج الوطنى في تنفيذ المنظومة والنهوض بها وتدريب المتدربين للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم. وأيضا العمل على رفع وعى الإدارة المحلية بالوحدة المحلية بصفط تراب بالحملة وأهدافها ومخرجاتها.