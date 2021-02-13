شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بفيروس كورونا، وهو أول عضو بالهيئة الاعلى بالازهر الشريف، يصاب بفيروس كورونا، حيث سارع الكثير من تلامذة الشيخ بالدعاء عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سائلين الله أن يمن عليه الشفاء العاجل.

والدكتور أحمد طه ريان ولد في 10 فبراير 1939م بالأقصر، والتحق بالتعليم الأزهري حتى تخرَّج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام 1968م، ثم درجة الدكتوراه عام 1973م، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1985م.

وقد قام بالتدريس وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وتولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف، وابتُعث كممثل للأزهر الشريف للمشاركة في العديد المؤتمرات الإسلامية والدولية، وله مؤلفات رصينة في الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية.. وغيرها، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م.

حصل على الإجازة العالمية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، ثم حصل على الماجيستير 1968, ثم الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1973.

عين مدرساً بالكلية عام 1974م ثم أستاذاً مساعداً عام 1980م، ثم أستاذاً عام 1985, ثم أستاذاً متفرغاً بالكلية عام 2004م ولا زال يؤدي واجبه بهذه الكلية.

تولى عدداً من المناصب الإدارية منها :

عميدا لكلية الشريعة والقانون بأسيوط سابقاً.رئيساً لموسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف ولا زال رئيساً لها .عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الأحقاف باليمن . سابقاً .وكيلاً لكلية الامام مالك للشريعة والقانون بدبي . سابقاً .رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. سابقاً .رئيسا للمكتب الأكاديمي للجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة . سابقاً .أشرف وناقش أكثر من مائة وعشرين رسالة ماجستير ودكتوراه .قام برحلات علمية إلى كل من السعودية والأردن والإمارات وبنجلادش وأوزبكستان والدنمارك وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية .