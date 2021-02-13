شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 21 إمامًا يحصلون على رخصة الحاسب الآلى من أكاديمية الأوقاف الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تخريج المجموعة الـ 19 من الأئمة الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى من مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم: (21) خريجًا، ليرتفع إجمالى خريجى المركز حتى الآن إلى : (432) خريجًا، وذلك استمرارًا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل وبخاصة فى مجال الحاسب الآلى والسوشيال ميديا والتسوق الرقمى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية، من ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والخريجون الجدد هم :

أولًا: السوشيال ميديا :

1. عبد الله عبد الناصر عبد القادر البشبيشي

الإسكندرية

إمام وخطيب

2. أيمن على محمد سلامة

الإسكندرية

إمام وخطيب

3. أحمد عاصم محمد احمد

الإسماعيلية

إمام وخطيب

4. مصطفى عبد السميع مصطفى

أسوان

إمام وخطيب

5. محمد على أبو الوفا جاد الرب

الأقصر

إمام وخطيب

6. علاء صبرى عبد السلام

البحيرة

إمام وخطيب

7. محمد الغنام على البدوي

دمياط

إمام وخطيب

8. عبد الرحمن محمد الششتاوي

السويس

إمام وخطيب

9. محمد شوقى عبدالحفيظ

الغربية

إمام وخطيب

10. محمد طه عبد التواب

الفيوم

إمام وخطيب

11. حمادة محمد عبدالمنعم سعد

كفر الشيخ

إمام وخطيب

12. على عبدالستار محمد مصطفي

كفر الشيخ

إمام وخطيب

13.مصطفى حسن حسين إبراهيم

المنيا

إمام وخطيب

14. أسامة محمد طه احمد

المنيا

إمام وخطيب

ثانيًا: الـ (icdl)

1. سعد محمد سعد سعيد

جنوب سيناء

إمام وخطيب

2. محمد عبد المنعم محمد

الإسماعيلية

إمام وخطيب

3. عبدالله محمد عبدالله حسن

أسوان

إمام وخطيب

4. إسلام محمد خليفة إسماعيل

أسوان

إمام وخطيب

5. أحمد عبدالوهاب بدرى حسين

أسوان

إمام وخطيب

6. محمود صلاح عطية

الجيزة

إمام وخطيب

7. أحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

سوهاج

إمام وخطيب