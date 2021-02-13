شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد العذراء ويوم المرضى العالمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الكنيسة الكلدانية بمصر، بعيد العذراء سيدة لورد، ويوم المرضى العالمي، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة، وقد ترأس الصلاة سيادة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، وذلك بحضور المؤمنين.

وعيد عذراء سيدة لورد هو عيد جميع الشعوب من كل لغة وعرق وأمّة، وتحتفل الكنائس الكاثوليكية بعيد سيدة لورد وباليوم العالمي للمريض معا، وقد ارتبط هذان الاحتفالان وثيقًا منذ سنوات إلى حدِّ أنهما أصبحا يشكِّلان عيدًا واحدًا. وعن معبد سيدة لورد وهي مدينة فرنسية، نسبة ظهورات العذراء في هذا المكان.



جانب من الاحتفال (2)



جانب من الاحتفال (3)



جانب من الاحتفال (4)



جانب من الاحتفال (1)

وبحسب بيان للكنيسة، فقد زار أمس الجمعة، الأب بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، ومعه الأب مايكل سليم الفرنسسكاني، المطران كلاوديو لوريتي النائب الرسولي للفاتيكان بالكنيسة اللاتينية في مصر، وذلك في مقر إقامته في النيابة الرسولية بمصر، وتم في اللقاء بحث سبل التعاون في مختلف المجالات الرسولية والخدمية، بحسب بيان للطائفة الكلدانية اليوم.

وقد عّين البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان فى 6 أغسطس العام الماضى، الأب كلاوديو لوراتي، من المرسلين الكومبونيين، نائبًا رسوليًا جديدًا للكنيسة اللاتينية في مصر خلفا المطران عادل زكي.

ووُلد الأب لوراتي في مدينة كومو الإيطالية في 1962، وأكمل فيها دراسته الثانويّة. التحق برهبنة الآباء الكومبونيان لقلب يسوع، حيث درس الفلسفة واللاهوت، وفي عام 1985 أبرز نذوره الرهبانيّة المؤقتة. حصل على شهادة البكالوريوس في اللاهوت، من كلية تانغازا الجامعية في العاصمة الكينية نيروبي، وأبرز نذوره الرهبانيّة الدائمة في 27 آذار 1989.