شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستعد لامتحانات الترم الأول.. والخشت يشدد على الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، جاهزية الجامعة لـ"امتحانات الفصل الدراسى الأول" مشيرًا إلى أن الكليات انتهت من إعلان جداول امتحانات التيرم الأول للطلاب من خلال مواقع الكليات وكذلك منصات السوشيال ميديا لصفحات الكليات .

واضاف الدكتور محمود علم الدين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة يتابع عمليات تعقيم قاعات الامتحانات بالكلية، مؤكدا أن رئيس الجامعة شدد على ضرورة التطبيق الصار لإجراءات الوقاية من كورونا خلال الامتحانات للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على المنظومة

وعلى جانب آخر كان المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عقد اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكرت وزارة التعليم العالى، أن عبد الغفار أعرب فى بداية الاجتماع، عن تقديره واعتزازه بالجهود الضخمة التى تبذلها الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية، متمنيًا سلامة جميع العاملين فى القطاع الطبى من أطباء وهيئة التمريض والإداريين، الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا.

ولفت عبد الغفار إلى ضرورة استعداد المستشفيات الجامعية لـ"عودة الدراسة" وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية وتوافر كافة الأدوية اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا أو غيره من الحالات المرضية.