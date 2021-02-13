شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إنفاق حجم هائل من الأموال على البنية الأساسية لتطوير القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك مبانى دخيلة ظهرت فى الفترة الأخيرة ومبانى خربة وهى التى ستطبق عليها مقترح التدخل لعودتها لأصل المنطقة لما كانت عليه، وسيتم انفاق الكثير على البنية الأساسية لتطوير القاهرة التاريخية.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن أحواش بعد المبانى الأثرية تم البناء عليها وهو ما ستتعامل معه الدولة بهدف كيفية اعادة الرونق للقاهرة التاريخية والحضارية