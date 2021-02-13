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الحكومة: إنفاق حجم هائل من الأموال على البنية الأساسية لتطوير القاهرة التاريخية‏

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك مبانى دخيلة ظهرت فى الفترة الأخيرة ‏ومبانى خربة وهى التى ستطبق عليها مقترح التدخل لعودتها لأصل المنطقة لما كانت عليه، ‏وسيتم انفاق الكثير على البنية الأساسية لتطوير القاهرة التاريخية.‏

 

وأضاف فى تصريحات صحفية أن أحواش بعد المبانى الأثرية تم البناء عليها وهو ما ستتعامل ‏معه الدولة بهدف كيفية اعادة الرونق للقاهرة التاريخية والحضارية ‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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