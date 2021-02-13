شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إنفاق حجم هائل من الأموال على البنية الأساسية لتطوير القاهرة التاريخية‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك مبانى دخيلة ظهرت فى الفترة الأخيرة ‏ومبانى خربة وهى التى ستطبق عليها مقترح التدخل لعودتها لأصل المنطقة لما كانت عليه، ‏وسيتم انفاق الكثير على البنية الأساسية لتطوير القاهرة التاريخية.‏

وأضاف فى تصريحات صحفية أن أحواش بعد المبانى الأثرية تم البناء عليها وهو ما ستتعامل ‏معه الدولة بهدف كيفية اعادة الرونق للقاهرة التاريخية والحضارية ‏