شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المناطق الأثرية بالقاهرة شهدت ظاهرة غريبة هى المناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ‏يدخل ضمن خطة التطوير لإحياء القاهرة التاريخية، مؤكدا حرص الحكومة منذ اللحظة الأولى ‏على المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية والأثرية، ونتواصل دائما مع المجلس الاعلى للآثار ‏والجهاز القومى للحضارة، موضحا أن المناطق الأثرية بالقاهرة شهدت وجود مناطق عشوائية.‏

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم عرض أفكار الحكومة التى سيتم تنفيذها فى خطة احياء ‏القاهرة التاريخية على اليونسكو، موضحا أن الدولة تتبنى استراتيجية الحفاظ على المناطق ‏الأثرية.