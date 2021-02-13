شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المناطق الأثرية بالقاهرة شهدت ظاهرة غريبة هى المناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يدخل ضمن خطة التطوير لإحياء القاهرة التاريخية، مؤكدا حرص الحكومة منذ اللحظة الأولى على المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية والأثرية، ونتواصل دائما مع المجلس الاعلى للآثار والجهاز القومى للحضارة، موضحا أن المناطق الأثرية بالقاهرة شهدت وجود مناطق عشوائية.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم عرض أفكار الحكومة التى سيتم تنفيذها فى خطة احياء القاهرة التاريخية على اليونسكو، موضحا أن الدولة تتبنى استراتيجية الحفاظ على المناطق الأثرية.