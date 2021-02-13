شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المؤتمر الروحى السنوى للراهبات الفرنسيسكانيات بالكنيسة الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم، أن راهبات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات بالإبراهيمية، قمن بعمل الرياضة الروحية السنوية، وهى شبه مؤتمر لعدة أيام يضم مجموعة من التأملات المسيحية والصلوات والتمارين العقلية.

وتابعت الكنيسة: "قام برئاسة الرياضة الروحية، الأب ميشيل شفيق، راعى كنيسة العذراء مريم غيط العنب، وكانت بعنوان (تعميق العلاقة مع الله)، وقد جددت الراهبات نذورهن أثناء القداس الختامى للرياضة".

وفى أكتوبر الماضى، حتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية باليوبيل الذهبى للأخوات الراهبات، الأخت نادية فرح عطا الله مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بالإبراهيمية، بحضور عدد من الكهنة والرهبان والراهبات، وعائلة وأصدقاء الراهبة الأخت نادية، وذلك خلال القداس الإلهي، وقد ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس بدء المئوية لانتقال الطوباوية مارجريتا كياني، مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، فى أغسطس الماضى، حيث أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بمقر الرهبنة بالمعادي، حيث شارك الأنبا باخوم فى الصلاة الأب رومانى الفرنسيسكاني، وبحضور الأخت مارى رئيسة الدير، والأخوات الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس بالمعادى ومنسافيس.