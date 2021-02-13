شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك ينعى وفاة الراهبة فلور كاسترو روميرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة الراهبة فلور كاسترو روميرو، والتى فارقت الحياة اليوم.

وجاء بنص بيان النعى:" "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، بالأصالة عن نفسى ننعى وفاة الأخت الراهبة فلور كاسترو روميرو، والتى انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالمحبة والعطاء، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحها الطاهرة فى الفردوس السماوي".

وتضم الكنيسة الكاثوليكية العديد من الرهابنيات النسائية منها، رهبنة قلب يسوع المصريات والتى بدأت بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، حين حضر 7 راهبات كعضوات فى رهبنة القلبين الأقدسين بلبنان إلى مصر بناء على طلب الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكان أول عمل لهذه الرهبنة هو افتتاح مدرسة فى طهطا بمحافظة سوهاج، بعد أن أبرزن نذورهن الأولى مباشرة، ثم توالت الأعمال فافتتحن مدرسة أخرى فى سوهاج فى أكتوبر 1914، وفى 10 اكتوبر 1918 تم افتتاح قسم الابتداء بقبول 4 مبتدئات أبرزن نذورهن فى أبريل 1921، وافتتحت مدرسة فى مصر الجديدة فى عام 1935، وأخرى فى الظاهر فى عام 1936، كما افتتحت مستوصفاً خيرياً بالفجالة فى عام 1937.