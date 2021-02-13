شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يلتقى بخدام نشاط كنسة السلام الكاثوليكية بمساكن شيراتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم السبت، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، بخدام نشاط الإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن اللقاء كان بحضور الأب جورج جميل، المرشد الروحى للمجلس، والأخت مارى يونان، والأخت فيفى سمعان، والأخ مجدى حنا، والأخ سعد طلعت، والأخت مريم عطا، مسؤولى المجلس، وكذلك خدام فرح وعطاء من مختلف الرعايا، وقد ألقى الأنبا باخوم كلمة حول وثيقة قداسة البابا فرنسيس عن الشيخوخة بعنوان "الشيخوخة هى عطية من الله".

وزار الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، أمس لمتابعة وتفقد أحوال الرعية للكنيسة، ومتابعة اعمال ترميم و تجديد الكنيسة؛ وترأس القداس الإلهى بمشاركة القمص فرنسيس نوير والأب جورج سامي، راعيًا الكنيسة، والأب يوسف أسعد راعى كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، كما ألقى الأنبا باخوم كلمة العظة، مختتما الصلاة بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.

وأصدر الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركيّة الكاثوليكية، التى تضم كنائس الإسكندرية والقاهرة والدلتا، فى وقت سابق البرنامج الإحصائى لمعرفة تعداد الرعايا الكاثوليك فى هذه المناطق، لإحصاء عدد كل أبناء الايبارشية بكل البيانات الهامة .