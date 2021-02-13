شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الكاثوليك بالمنيا تقرر عودة مدارس الأحد والأنشطة بدءًا من الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الأنبا باسليوس فوزى مطران الكاثوليك فى المنيا، عودة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية مرة أخرى بدءا من الاثنين المقبل، بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الأنبا باسليوس في بيان:" نشكر الله إله كل رحمة ورأفة وهو القادر أن يمد يده ويرفع عن شعبه كل ألم ونحن تعلم كل ما تمر به بلادنا الحبيبة مصر بسبب التعرض لهذا الوباء، ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة انخفاض نسبة المصابين بهذا الوباء ورغبة منا في عدم انقطاع أبناء كنيستنا وخاصة الشباب والأطفال عن ممارسة الأنشطة والاجتماعات الروحية لفترة طويلة مما قد يكون له تأثير سلبي مع طول المدة علي حياتهم الروحية ‎".

وتابع:" وتابع تزامناً مع عودة ابنائنا إلي المدارس فقد قررنا عودة الأنشطة ومدارس الأحد والخدمات المختلفة مع المحافظة علي الإجراءات الاحترازية ما أمكن ذلك وذلك الاثنين من الأثنين المقبل، مصلين إلي الله أن يحمي كل أبنائنا من كل شر و أن يرفع هذا الوباء عن كل العالم".