شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" ينعى السفيرة راندا لبيب نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى، السفيرة راندا لبيب التى وافتها المنية اليوم.

وتقدم المجلس بخالص التعازى لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون.

والسفيرة رندا لبيب نائب مساعد وزير الخارجية توفت بعد صراع طويل مع المرض، وتقلدت الفقيدة العديد من المناصب داخل وزارة الخارجية وفِى الخارج حيث عملت فى سفارة جمهورية مصر العربية فى بروكسل، كما شغلت منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية، وكانت الفقيدة رمزا للدبلوماسية والاحترافية فى العمل الدبلوماسى.