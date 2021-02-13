الأمن العام يسقط 21 عنصر إجرامي شديد الخطورة و908 قطعة سلاح خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 666 متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 21 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية - سوهاج)، بإجمالي مضبوطات 3 قطع سلاح ناري (بندقية آلية – مسدس - فرد محلي- كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وكذا كمية من المواد المخدرة .

كما أثمرت الجهود عن ضبط 908 قطعة سلاح ناري أبرزها 69 بندقية آلية – 140 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 59 مسدس – 640 فرد محلي الصنع – 2699 طلقة مختلفة الأعيرة، و95خزينة – 1323 قطعة سلاح أبيض)، و17 تشكيل عصابي، ضموا 47 متهماً، وارتكبوا 87 حادث سرقة متنوعة، و97 قضية أحداث.

كما تم كشف غموض 54 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 97 متهماً، وتنفيذ 445316 حكم قضائي.