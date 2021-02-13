الأمن العام: ضبط 244 تاجر مخدرات و27 من ممارسي أعمال البلطجة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 185 قطعة سلاح ناري، و244 قضية مخدرات، وتنفيذ 79707 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما اثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي ضم 8 متهمين، ارتكبوا حادث انتحال صفة، و27 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و228 دراجة نارية مخالفة، و21347 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .