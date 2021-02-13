رجائي عطية ووزير التموين يتفقان على إصدار بطاقات تموينية للمحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أجرى رجائي عطية، نقيب المحامين، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إصدار بطاقات التموين الخاصة بالمحامين، وتم خلال الاتصال الاتفاق على إصدار البطاقات للمحامين وفقًا للأسس التالية:

- تم مناقشة التقرير الخاص بعدد (830) طلب للمحامين، وتم توضيح جميع الخطوات اللازمة بالتقرير؛ وهي:

أولًا: بعض المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية تصرف خبزًا وتموينًا، وهم مقيدون في بطاقة أسرهم، ومن حقهم إصدار بطاقات تموينية فصل اجتماعي عن طريقة (البوابة الإلكترونية- موقع دعم مصر- مكتب التموين التابع له)، وتم إخطاره بالمستندات المطلوبة منهم؛ وهي (صورة قسيمة الزواج كمبيوتر- صورة الرقم القومي للزوج- صور البطاقة التموينية المقيد بها الزوج- رقم الموبايل المسجل باسم صاحب الطلب).

ثانيًا: بعض المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية وتصرف خبزًا فقط؛ لأنهم ينطبق عليهم محددات العدالة الاجتماعية، وتم الاتفاق مع نقيب المحامين على أن كل مَن يتقدم بمستند يفيد استحقاقه الدعم التمويني سيتم تفعيل البطاقة التموينية، وتم إخطاره بمحددات العدالة الاجتماعية طبقًا للتوجيه الوزاري (25) لسنة (2019).

ثالثًا: بعض المحامين ليست لديهم بطاقات تموينية، وغير مقيدين بأية بطاقة تموينية، وتم الاتفاق مع نقيب المحامين بموافاتنا بالمستندات التالية: (صورة الرقم القومي للزوج- صورة الرقم القومي للزوجة- صورة شهادة ميلاد الأبناء لمن سنتين أو أكثر- رقم موبايل صاحب الطلب مسجل باسمه- خطاب من النقابة يفيد استحقاق صاحب الطلب الدعم).

وتم إخطاره بأن البطاقة التموينية يتم إصدارها بحد أقصى أربعة أفراد؛ على أن يتم موافاتنا بكشوف المحامين غير المقيدين في أية بطاقة تموينية.