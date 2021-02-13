وزيرة البيئة: نشر مفهوم تكنولوجيا الطاقة الحيوية بقرية صفط تراب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقهما الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرية صفط تراب وذلك للوقوف على أعمال التطوير بالقرية والتي تم الإعلان عن تطويرها اتساقا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية.

وتضمنت الزيارة المرور على ترعة القرشية لتفقد أعمال التطوير بها وزراعة 3 أشجار بمدخل القرية إيذانا بإطلاق حملة اتحضر للأخضر بقرية صفط تراب.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الحملة تهدف إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح مجال المشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام ويساهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

وأضافت فؤاد، أنه فيما يتعلق بمراقبة وتحسين أوضاع المنشآت الصناعية بقرية صفط تراب، فقد تم التفتيش على كافة المنشآت الصناعية بنطاق القرية وتبين من المراجعة احتياج تلك المنشآت لمحطات معالجة الصرف الصناعي ويتم البحث عن آليات التمويل لتلك المنشآت لتطوير أوضاعها وتحقيق توافقها مع الاشتراطات البيئية من خلال مشروع الحد من التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، على اهتمام الوزارة بالعمل على نشر مفهوم الطاقة الحيوية بالقرية تمهيدا لتنفيذها بالقرية حيث تم التعاون مع جمعية صفط تراب للتعريف بتكنولوجيا الطاقة الحيوية واستخدامها في استخراج الطاقة والسماد من خلال تدوير مخلفات الحيوانات وذلك بواسطة الشركات التي أنشأتها وزارة البيئة ودربت كوادرها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ أول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية خلال شهر فبراير الجاري وتدريب المهندسين والعمال بالقرية على تنفيذ الوحدة تمهيدا لنشر تلك الوحدات والتي توفر طاقة نظيفة للطهي وسماد عالي الجودة.

وتابعت ياسمين فؤاد: تم إعداد خطة تفصيلية ببرنامج زمني لدورات تدريبية وبرامج توعية وحملات نظافة وتجميل ومسابقات لكافة شرائح القرية من شباب وأطفال ومزراعين، والتنسيق مع كافة الجهات من القطاعين الخاص والأهلي ترتبط بمجالات التحول لقرية متوافقة بيئيا.

وقد شهدت الفترة الماضية قيام وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج تدريبي لمجموعة من شباب القرية تم خلاله التدريب على مهارات التنمية والزراعة المستدامة، ومهارات الاتصال والعرض والتقديم، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تنفيذ حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر وجها لوجه مع أهالي القرية وتمكينهم من مهارات التأثير السريع من خلال إدارة حوار تبادلي يدفع المستهدفين إلى إعادة التفكير في أهمية الحفاظ على البيئة.

كما تم تدريب الشباب على صياغة عدد من الرسائل البيئية ليقوموا بدور التوعية لأهالي القرية، وتدريبهم على المشروعات البيئية متناهية الصغر للمساعدة في عملية التنمية وإيجاد فرص عمل لهم.

كما تم تنفيذ رحله بيئية لهؤلاء الشباب لمحمية وادي الريان ووادي الحيتان وذلك في إطار حرص الوزارة على التعريف بثروات مصر الطبيعية، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لقرية تونس النموذجية بالفيوم وذلك لتبادل الخبرات.

وأشارت فؤاد إلى قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بدعم منظومة المخلفات بمحافظة الغربية بـ 39 معدة شاملة سيارات قلاب ولوادر بمبلغ 48.6 مليون جنيه بعقود شاملة الصيانة وقطع الغيار لمدة 4 سنوات، حيث تعد إحدى المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج.

وأضافت أنه يتم العمل على إنشاء محطة وسيطة ببسيون خلال النصف الثاني من العام الجاري، والعمل على إنشاء 2 خلية بالمدفن الصحي بالسادات وإعادة تأهيل الخلايا القديمة.

كما شارك البرنامج في حملة تطوير صفط تراب من خلال التعاون مع المحافظة والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والمتعهدين ومتابعة كافة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها إلى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة، وتم القيام بحملة نظافة بمدخل القرية على جانبي ترعة القرشية، ورفع ما يقرب من 299 طنا من المخلفات ونواتج التطهير.

ونفذ البرنامج أيضا 18 حملة توعوية للأهالي في المربعين الإرشاديين بالسنطة والمحلة وفي عدد من المراكز والقرى الأخرى بالمحافظة تضمنت عقد ندوات توعية وورش عمل بالتعاون مع الجهات المعنية استهدفت توعية شباب القرية والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية وطلاب الجامعات بمنظومة إدارة المخلفات وإعادة التدوير وكيفية الفصل من المنبع ودور البرنامج الوطني في تنفيذ المنظومة والنهوض بها وتدريب المتدربين للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم.

واختتمت: "يجري العمل على رفع وعي الإدارة المحلية بالوحدة المحلية بصفط تراب بالحملة وأهدافها ومخرجاتها".