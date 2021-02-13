شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى قوص المركزي: 9 أجهزة غسيل كلوي تدخل الخدمة فبراير الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركزى، تسلم وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، السبت، 5 أجهزة غسيل جديدة، والتي ستدخل الخدمة غدا، ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات الجمهورية.

وأشار «النحاس»، إلى إن إحدى الجمعيات الخيرية تبرعت لصالح المستشفى بـ4 أجهزة أخرى، ستدخل الخدمة الأسبوع المقبل ليصبح إجمالي أجهزة الغسيل الكلوى التي ستدخل الخدمة خلال فبراير الجارى 9 أجهزة جديدة.

وأضاف مدير مستشفى قوص المركزى، أن ملف الصحة بمحافظة قنا عامة، وبمستشفى قوص خاص، أصبح في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، مشيدا بقرار دخول تطوير مبنى مستشفى قوص ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» والذي تخطي دعم تطوير مستشفى قوص المركزى بها 100 مليون جنيه، لتبدأ عملية الإحلال والتجديد يونيو المقبل.