وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة إن محافظة الغربية تحولت من محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية إلى محافظة جاذبة للعمل والشباب والاستثمار، مشيرة إلى جهود المصريين بالخارج فى التعبير عن حبهم لمصر ومساعداتهم لتطوير مصر وقراها، إلي جانب جهود القيادة السياسية في الاستعانة بالشباب فى كافة المشاريع المختلفة وإعطاء الفرصة لشباب القرية المصرية لتحويلها إلى قرية نموذجية.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلي قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري، السكرتير المساعد.

وتفقدت الوزيرتان والمحافظ ومرافقوهم أعمال مبادرة «صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة» ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» والتى انطلقت بقرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى ، وشملت فاعليات الأسبوع الماضي من المبادرة قوافل بيئية وبيطرية وزراعية واجتماعية وطبية، وذلك بعد اختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

قامت الوزيرتان والمحافظ بزراعة 3 شجرات فى مدخل قرية صفط تراب للمساهمة فى المبادرة وتشجيعاً لمواطني القرى الأخرى للسير على نهج قرية صفط تراب.

والقت الوزيرتان والمحافظ مجموعة من شباب القرية فى ديوان عام محافظة الغربية وعبر محمد الدوي أحد شباب قرية صفط تراب عن أمله فى سرعة الانتهاء من أعمال تحويل صفط تراب لقرية نموذجية حتى يروا الحلم يتحقق على أرض الواقع.

وشددت الدكتورة غادة علي، المدير الإقليمي لشركة نيو إيجيبت، التابعة لجميعة الاتحاد النسائي المصري فى نيويورك، إحدي الشركاء فى تطوير القرية على أهمية التضافر الموجود بين السلطة التنفيذية والتشريعية والمصريين بالخارج وهو أمر يدعو للفخر، وأشارت إلى دور رجال ونساء مجموعة شركات نيو إيجيبت من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، ودعت إلى تعميم تجربة قرية صفط تراب على مستوى قرى مصر.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الرئيس السيسي حريص على إقامة مشاريع عملاقة للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري منذ توليه الرئاسة ، مشيرًا إلى أن المشاريع الجديدة التي تقام بمحافظة الغربية تستهدف تشغيل الشباب وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضاف «رحمي» إن محافظة الغربية بها ٢٣ قرية منتجة، وتم عمل حصر باحتياجات كل قرية للعمل على توفيرها فى أقرب وقت، وأنه تم عمل مجمع صناعي فى قرية كتامة، مشيرًا إلي أن محافظة الغربية ستكون أول محافظة بها خريطة استثمارية تعمل على جذب المستثمرين من داخل وخارج مصر.

وآوضح محافظ الغربية أن فاعليات مبادرة «أتحضر للأخضر» شملت رفع كميات كبيرة جداً من القمامة، وندوات للتوعية، ورش عمل، تطهير للترع والمصارف وزراعة الأشجار ، كذلك التعاون مع وزارة البيئة فى منظومة النظافة بالمحافظة لتحويل محافظة الغربية لمحافظة نموذجية تتوفر لها كافة المقومات من إمكانيات زراعية، صناعية وسياحية لجذب السياح و المستثمرين ، واختتم المحافظ كلمته بشكر شباب قرية صفط تراب لتمتعهم بالولاء للوطن و محبتهم لقريتهم وبلدهم ، و حرصهم على العمل المستمر لصالح قريتهم بالرغم من كافة الصعوبات والتحديات، وتحيا مصر بكم جميعاً.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تطوير قرية صفط تراب كان فكرة تطوير صفط تراب تأتي من وجود تحديًا كبيرًافى تنفيذ الفكرة لالمشاركة بين المواطنين السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، المحليات، المحافظة والشباب والمصريين بالخارج للعمل على هدف واحد متحدين لتحقيق أهداف المبادرة والاستمرار فيها، ودور وزارة البيئة من توفير المعدات للمحافظة ، مساعدة المصانع المتعثرة ،زراعة الأشجار، مشروع البايوجاز والذى يمتلك فرص نجاح كبيرة جداً بمحافظة الغربية وخاصةً بقرية صفط تراب المتوافقة بيئياً.

واضافت «فؤاد» انه يتم مراقبة وتحسين أوضاع المنشأت الصناعية بقرية صفط تراب، فقد تم التفتيش على كافة المنشآت الصناعية بنطاق القرية وتبين من المراجعة احتياج تلك المنشآت لمحطات معالجة للصرف الصناعى وجارى البحث عن آليات التمويل لتلك المنشآت لتطوير اوضاوعهم وتحقيق توافقهم مع الاشتراطات البيئية من خلال مشروع الحد من التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب

وزيرة الهجرة: «اتحضر للأخضر» حولت الغربية إلى جاذبة للاستثمار والعمل والشباب