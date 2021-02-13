شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة بإحدى مدن السويس.. والمحافظ يدفع بسيارات مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بإمداد أهالي مدينة عمر بن الخطاب بعربات مياه شرب من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب لفرع السويس نظرا لحدوث كسر بخط المياه المغذي للمدينة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أكدت إجراء أعمال صيانة وإصلاح بالخط المغذي بمنطقة ابو عارف نتيجة كسر خط المياه والدفع بعبارات كسح مياه.

محافظ السويس يأمر بمد عمر بن الخطاب بعربات مياه شرب لحين اصلاح خط المياه