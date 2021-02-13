شكرا لقرائتكم خبر عن لا وفيات أو إصابات بفيروس كورونا بشمال سيناء السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، حالتي شفاء جديدتين من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس اليوم.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل حالتي شفاء جديدتين من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس.

وأضاف شوكة أن إجمالي حالات الإصابة 296 حالة، وبلغت الوفيات 99 حالة، بينما بلغ الشفاء 1655 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار شوكة إلى حجز 3 حالات للعلاج بالمستشفيات و71 تحت العزل المنزلي.