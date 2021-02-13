شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة مساعد وزير الداخلية الأسبق بمركز بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة اللواء محمد أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وذلك بمسقط رأسه بقرية السلام التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.

قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها قدمت أسرة الراحل الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية، لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة، لما اتسم به الفقيد من سمعة وطيبة وتفاني وإخلاص خلال فترة عمله بجهاز الشرطة، واتجاهه للمشاركة في أعمال الخير بقريته .

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعدد من القيادات الشرطية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأهالي القرية.