شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة.. موجة طقس سيئ تضرب البلاد (الموعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض جوي شديد البرودة وموجة من الطقس السيئ متوقعة بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة، كما يتوقع تساقط الأمطار على السواحل.

وأضافت هيئة الأرصاد: «سيتم التنويه وإصدار التحذيرات الجوية حال ثبوت النماذج العددية».

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس، اليوم السبت، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه ساد اليوم السبت طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وشهدت البلاد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس السيئ - صورة أرشيفية

الطقس السيئ - صورة أرشيفية

الطقس السيئ - صورة أرشيفية