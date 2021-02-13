شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الصرف الصحي لمنازل «قرية صفانية» في العدوة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، توصيل الصرف الصحي للمنازل، بقرية صفانية بمركز العدوة، ضمن خطة الشركة لتوصيل الصرف الصحي للقرى.

وأضاف «الشهاوي» أنه تم تركيب محطة رفع بالقرية ن ومد خطوط الصرف الصحي بالشوارع، حيث تم التشغيل التجريبي قبل شهر للتأكد من تشغيل المواتير، وسلامة الخطوط.

من جانبه قال المهندس محمد عبدالمجيد، مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي بالعدوه، أن عمليات التوصيل، من خلال التعاقد مع بعض الشركات، دون الحصول على مقابل من المواطنين، حيث يتم تقسيط القيمة على فواتير الاستهلاك.