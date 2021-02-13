شكرا لقرائتكم خبر عن أمام مسجد بالعريش ضمن المقبولين في برنامج شباب العلماء التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن قبول الشيخ إبراهيم محمد عبدالظاهر سلامة، إمام مسجد أبوحنيفة بإدارة شرق العريش في برنامج شباب العلماء التأهيلي.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية، أن برنامج شباب العلماء يضم 40 من شباب علماء الوزارة المتميزين في مختلف المديريات ومن بينها مديرية أوقاف شمال سيناء.

أضاف أن محاضرات البرنامج ستعقد على مدار اليوم السبت وغدًا الأحد، بمقر أكاديمية الأوقاف في محافظة القاهرة..موجهًا التحية والتقدير لممثل مديرية أوقاف شمال سيناء بالبرنامج بعد اجتيازه اختبارات التصفية النهائية التي عقدتها وزارة الأوقاف وقبوله بالبرنامج.