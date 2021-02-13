شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الوادي الجديد» يتفقد المدرسة الزراعية بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، زيارة إلى مدرسة موط الزراعية بمركز الداخلة، وذلك في إطار جولة تفقدية لمتابعة سير منظومة العمل في الإدارات التعليمية المختلفة والمرور على بعض المدارس استعدادا لبدء امتحانات نصف العام.

وقال النيلى إن الجولة شملت الأقسام المختلفة بالمدرسة ومنتجاتها الغذائية الآمنة من منتجات الألبان والدواجن وعسل النحل والخضروات، وسط انتظام العمل بجميع الأقسام وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أهمية منتجات المدارس الزراعية بأنها صحية وآمنة خالية من أي كيماويات أو مواد حافظة بالإضافة لجودتها وأسعارها التنافسية، التي من شأنها تخفيف العبء عن المستهلك، مؤكدا على ربط التعليم الزراعى بسوق العمل الحر من خلال التدريبات العملية للطلاب وصقل مهاراتهم وتنميتها لتخريج أجيال مستقبلية ذي مهارات فائقة ينتظرها سوق العمل الحر، لافتا إلى أن المدارس الزراعية بيئة تعليمية خصبة لتدريب وتأهيل الطلاب نحو سوق العمل الحر، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بمتابعة مدارس التعليم الفنى بالمحافظة ودعمها.