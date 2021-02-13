شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: تنفيذ أول وحدة للطاقة الحيوية بقرية صفط تراب خلال فبراير الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على اهتمام الوزارة بالعمل على نشر مفهوم الطاقة الحيوية بقرية صفط تراب بالغربية تمهيدا لتنفيذها بالقرية، حيث تم التعاون مع جمعية القرية للتعريف بتكنولوجيا الطاقة الحيوية واستخدامها في استخراج الطاقة والسماد من خلال تدوير مخلفات الحيوانات وذلك بواسطة الشركات التي أنشأتها وزارة البيئة ودربت كوادرها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.

وقالت «فؤاد» إنه تم الاتفاق على تنفيذ أول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية خلال شهر فبراير الجارى، وتدريب المهندسين والعمال بالقرية على تنفيذ الوحدة تمهيدا لنشر تلك الوحدات والتى توفر طاقة نظيفة للطهى وسماد عالى الجودة.

وأكدت أن الهدف من الحملة تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع.

