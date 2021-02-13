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"السياحة والآثار" تطلق حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة السياحة والآثار حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة بالميادين العامة بجميع المحافظات المصرية، وذلك بتوجيه من  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتحت الإشراف المباشر من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

 

وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة لاظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضارى لميادين مصر.

 

وكانت محافظة أسوان هي أولى المحافظات التي بدأت بها الحملة حيث بدأ اليوم السبت فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان بأعمال تنظيف وصيانة بعض التماثيل، وسوف ينتهي فريق العمل من أعمال صيانة وتنظيف جميع التماثيل تباعا.

 

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حملة تنظيف وصيانة التماثيل

WhatsApp Image 2021-02-13 at 14.50.14
تنظيف وصيانة التماثيل

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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