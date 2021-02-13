شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد أعمال تنفيذ مشروع وصلة كفر داوود – السادات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقّد اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أعمال تنفيذ مشروع وصلة سكة حديد كفر داود - السادات من بداية ربط الوصلة مع خط إمبابة/ ايتاى البارود ابتداء من محطة كفر داوود والطرانة، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال فى إطار مشروع إنشاء وصلة كفر داوود - السادات.

وبدأ رئيس الهيئة زيارته بمحطة كفر داوود وفق بيان اليوم، مستعرضًا الأعمال بالمسافة المقرر العمل بها، موجهًا خلالها بعمل يافطة تحتوى رسم توضيحى وشرح للمشروع وذلك بمعرفة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، على أن يتم وضع اليافطة بجوار الكوبرى المعدنى أعلى الرياح الناصري.

كما أكد المهندس أشرف رسلان على تمهيد المسار الخاص بالوصلة حتى دير البركة بالكيلو 4، متابعًا إزالة أية معوقات بالمسار من شأنها إعاقة إكمال المشروع.

وأثناء الزيارة، تم تنفيذ فتح المسار من كم 2.500 حتى كم 3.700 كما تم فتح المسار من كم 19 حتى كم 18، وتم التأكيد على نهو كافة أعمال الرفع المساحى وتخطيط القطاعات الطولية والعرضية للمسافة من كم 3.700حتى كم 19، وعقد اجتماع عاجل بالخصوص بين استشارى المشروع وممثلى كلا من السكة الحديد والشركة المنفذة غدا، لتسليم هذه القطاعات للشركة المنفذة، علمًا بأنه قد رافق رئيس الهيئة أثناء جولته كلا من استشارى المشروع وممثلى الشركة المنفذة ومأمور مركز مدينة السادات ورئيس مدينة السادات.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق تقوم بتنفيذ أعمال إنشاء الجسور من كم صفر الى كم 3.700 تنفيذًا لقرارى المنفعة العامة رقمى 1735 و1736 لسنة 2020

وأكدت الهيئة أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال المدنية بالمشروع بالمسافة من كم 19.500 إلى كم 34.400 وتم إنشاء محطة انتهائية للركاب والبضائع بكم 34 ومحطة للركاب بكم 28 وإنشاء الجسور والتكاسى وأكشاك البلوك وكوبرى معدنى على الرياح الناصرى بالكيلو متر 2.500 وجارى إعادة تأهيل هذه الأعمال بهذه المسافة بسبب توقف تنفيذ الأعمال منذ عام 2010 لمدة 11 عام مضت.

وأكدت الهيئة أنه يتم حاليًا التنسيق مع مديرية المساحة بمحافظة المنوفية والجهات الأمنية لاستكمال تنفيذ قرار المنفعة العامة رقم 1736 لسنة 2020 للمسافة من كم 3.700 إلى كم 19.500 وتأمين أطقم العمل أثناء التنفيذ بطول المسار.

وأنهى المهندس أشرف رسلان الزيارة بتفقده أعمال الوصلة من كم 19.500 وحتى نهاية الوصلة بكم 34.400 وتفقد الأعمال التى تمت لإعادة تأهيل محطة الركاب فى الكيلو 28 لخدمة أهالى مدينة السادات.