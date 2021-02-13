شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات المترو الموجود بها ماكينات لاستخراج التذاكر آليًا والان مع تفاصيل الخبر
1ـ الماكينات تستهدف التسهيل على الركاب وتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات.
٢- هذه الماكينات موجودة حاليا بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث من هارون حتى محطة عدلى منصور.
٣- بعض محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث موجودة بها أكثر ماكينة.
٤- هذه الماكينات لن تلغى وجود شبابيك حجز التذاكر بالمحطات.
٥- الماكينات الآلية تعمل باستخدام العملة الورقية والمعدنية والبطاقات الائتمانية البنكية.
٦- يمكن من خلال هذه الماكينات شراء تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقدية لاستقلال خطوط المترو.
٧- مخطط تغطى هذه الماكينات كافة محطات خطوط المترو الثلاثة.
٨- تعمل الهيئة القومية للأنفاق على شراء ماكينات تغطى محطات الخطين الأول والثانى .
٩- شركة فرنسية ستورد ماكينات محطات الخطين الأول والثانى.