شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بدراسة تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المهندس سمير الشال القائم بأعمال الوكيل الدائم بالوزارة بعمل دراسة مالية لتحسين الأحوال المالية لـ"خطباء المكافأة"، وبخاصة غير العاملين منهم بالحكومة أو القطاع العام من حملة المؤهلات الجامعية الأزهرية ممن هم على بند التحسين.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه سيتم فتح باب الاختبار عاجلا أمام الراغبين فى تحسين أحوالهم المالية ممن ليسوا على بند التحسين لنقل، من يجتاز الاختبار منهم على بند التحسين لتشملهم الدراسة القائمة، وعلى أن يتم تدبير المبالغ المالية اللازمة لذلك من الموارد المالية للوزارة.

أعلنت وزارة الأوقاف، إنه فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها فى جميع المجالات، تم عقد ثلاثين دورة تدريبية فى أربعين يومًا منذ مطلع يناير 2021م حتى تاريخه، منها ثلاث عشرة دورة تدريبية فى اللغة العربية وعلم النفس والاجتماع فى إطار البروتوكولات التى تم توقيعها مع الجامعات المصرية، لافتة إلى أنه تم تنظيم 6 دورات للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية فى “الشئون المالية والإدارية والمراجعة الداخلية والملكية الزراعية والعقارية والشئون الهندسية وشئون الإسكان” بأكاديمية الأوقاف الدولية، وثمان دورات فى المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة فى المجلس القومى للسكان، وثلاث دورات بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام.