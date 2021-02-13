شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مناسبات مؤجلة يترأسها البابا تواضروس خلال مارس المقبل.. السبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة المقبلة، أربع مناسبات كنسية كلها تتم خلال شهر مارس المقبل، الذي يشهد عودة كبيرة لبعض الاحتفالات التي تم تأجيلها منذ فترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

ويترأس قداسة البابا في المناسبة الأولى الاحتفال بسيامة وتجليس 11 أسقفًا تتم داخل كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، حيث يقوم بتجليس أسقفين وسيامة تسعة آخرين منهم الايبارشيات وعموم، بينهم 3 أساقفة للمنيا.

ويترأس البابا بدير القديس الأنبا بيشوى، عدة مناسبات منها الذكرى السنوية لنياحة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى، كما يترأس البابا اجتماع المجمع المقدس الذي تم تأجيله العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

كما يترأس البابا احتفال طقوس إعداد زيت «الميرون» المقدس، ويترأس البابا أيضا الاحتفال بمرور 50 عامًا على نياحة البابا كيرلس السادس في التاسع من مارس، وسيقام الاحتفال بدير الشهيد العظيم مارمينا العجايبى بالكنج مريوط.